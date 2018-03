Vittoria di Menga a Foggia contro Di Donna

Rosa Menga (M5S)

Foggia, 05 marzo 2018. Alla Camera nella contesa fra Michaela Di Donna (Fi) e Rosa Menga (M5s) stravince la grillina staccando l'avversaria di otre 10 punti. A San Severo Carla Giuliano lascia 10 punti sotto, o quasi, la quarta gamba del centrodestra rappresentata da Angelo Cera. A Manfredonia non ce la fa Giandiego Gatta, il suo voto personale segna circa 300 voti in più di quello di lista, Tasso ne guadagna addirittura oltre 700 in più. Il collegio Foggia-Gargano al Senato se lo aggiudica Marco Pellegrini, nel collegio di Andria stravince Ruggero Quarto sforando la soglia dei 100mila voti.

