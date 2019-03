Cade improvvisamente albero di pino a Siponto: tragedia sfiorata

Di:

Manfredonia, 5 marzo 2019. Precipitato albero di pino in pieno giorno a Siponto. Così Michele Apollonio segnala l’evento sul suo profilo Facebook: “SIAMO stati fin troppo facili profeti allorquando segnalammo ai primi di dicembre scorso a Siponto, un mastodontico albero di pino minacciosamente incombente sull’incrocio tra viale dei Pini e viale Console Claudio, più giù da Piazza Santa Maria Regina e poco distante dalla Casa di riposo “Stella Maris”. Ebbene sono trascorsi pochi mesi, solo tre, ed è accaduto quello che l’immagine fotografata faceva presagire. Quel pino è caduto. In pieno giorno e quando le condizioni atmosferiche erano più che buone. Si è sradicato dalla base, trascinato evidentemente dal peso della chioma che sormontava la ramificazione del tronco.

E’ PRECIPITATO al suolo all’improvviso investendo per fortuna solo marginalmente due persone che sono state accompagnate per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Manfredonia. Per buona sorte solo qualche escoriazione ma tantissimo spavento. Si è sfiorata la tragedia. Per poco non è rimasta coinvolta una automobile che sopraggiungeva su quell’arteria molto trafficata. Per fortuna il grosso albero non ha investito la villa che si affaccia su quell’incrocio. Ma lo spavento degli abitanti è stato enorme.

SUL POSTO è intervenuta una pattuglia mobile delle guardie ambientali Civilis che ha provveduto a controllare la zona invasa dall’albero caduto e quindi la polizia municipale locale e i carabinieri, i vigili del fuoco.

LA CADUTA di questo pino è l’ultimo episodio in ordine di tempo dell’ecatombe di alberi che da anni si abbatte sul patrimonio arboreo di Siponto. Di pini ne sono caduti a decine. Espressione eloquente dell’abbandono in cui versa il verde pubblico, abitato di Manfredonia compreso. Esempi clamorosi sono esposti nella pineta di Siponto, un’oasi frequentata da una miriade di persone e sportivi. Da mesi, da novembre scorso, come mostra l’altra foto qui pubblicata, un grosso ramo di pino si è staccato dal tronco e cosi è rimasto. Come sono rimasti laddove sono caduti altri rami. Stessa sorte ad un altro pino all’inizio del viale dei Pini. E’ MAI POSSIBILE che non si avverta dalla civica amministrazione e in particolare dall’assessore all’ambiente, la necessità civile ancorché per dovere di ufficio, di far rimuovere, per rimanere alla pineta, quei trofei miserrimi della negligenza dei governanti della città. Ma gli obbrobri sono purtroppo tanti e sono sotto gli occhi di tutti. Il biglietto di visita di Manfredonia per il turismo…

Michele Apollonio”.