Caos primarie a San Severo: commissariato Marcello de Filippis

Il tavolo regionale del centrodestra (come per Foggia la Lega ha fornito questa opzione) ha deciso che si terranno primarie in tutti i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti. Dunque a San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore, la scelta del sindaco sarà così decisa per le prossime comunali.

A San Severo è sorta una polemica tra il commissario locale della Lega, Marcello De Filippis, nominato due settimane fa, e i vertici regionali della Lega. Motivo del contendere, i nomi che correranno per decidere la candidatura a sindaco tramite primarie. Tanto forte il contrasto che a De Filippis è stato revocato l’incarico. Al suo posto il consigliere comunale e provinciale Raimondo Ursitti, da Foggia, in qualità di commissario. Ci sarebbe anche Marianna Bocola tra gli sfidanti, decisiva per la vittoria di Miglio alle scorse comunali, per un certo periodo anche presidente del consiglio e intenzionata a misurarsi con questa tornata di primarie, nel centrodestra, mai svolte a San Severo.Una decisone che ha lasciato perplessi quanti ritengono che sia troppo legata al governo uscente.

Per questo le forze locali del centrodestra hanno sottoscritto un documento in cui dicono: “Ribadendo che le primarie arrivano tardivamente, nessun civico può chiedere di partecipare alle primarie del centrodestra qualora abbia direttamente o indirettamente (compresi familiari stretti) sostenuto l’amministrazione di Francesco Miglio o abbia rivestito ruoli politici con voti e appoggi della maggioranza o abbia sostenuto il centrosinistra”.

Il documento del 1 marzo si conclude: “Qualunque decisione diversa verrà considerata un sabotaggio al centrodestra locale”.

Al 28 febbraio è datato il primo incontro presso la segreteria della Lega, con relativo verbale, in cui si dà un orientamento sul nome del candidato, cioè Rosa Caposiena, consigliere comunale di Fi. Il documento di ieri prende atto del commissariamento.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 05 marzo 2019

