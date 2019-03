La Regione Puglia alla ITB di Berlino per presentare la stagione culturale 2019

Di:

La Regione Puglia sceglie il più importante Salone internazionale del Turismo, l’ITB di Berlino, per annunciare i grandi nomi della stagione culturale 2019, Medimex, Bif&st, Festival della Valle d’Itria, e presentare lo straordinario cartellone di PugliaEvents, tra arte, musica, tradizione, cinema e sport.

Il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore all’Industria turistica e cultuale Loredana Capone guideranno oggi e domani la delegazione pugliese che accompagnerà gli operatori turistici e culturali. L’obiettivo è far conoscere la Puglia nella sua interezza, per aprire nuove strade di crescita e opportunità concrete.

Perché il cuore del settore turistico mondiale da domani batte a Berlino: con oltre 180.000 visitatori e 10.000 espositori da 180 paesi, la ITB è la maggiore fiera e mercato d’affari dell’industria dei viaggi.

La conferenza stampa internazionale per presentare il palinsesto PugliaEvents 2019 è in programma nella giornata di apertura di ITB: domani, 6 marzo, alle ore 14.00 da “Piazza Italia”, Hall 1.2 Stand ENIT 212.

Ad affiancare il presidente Michele Emiliano e l’assessore Loredana Capone, la regista e attrice berlinese, Margharete von Trotta, presidente del Bif&st – Bari International Film Festival; Cesare Veronico, Coordinatore di Puglia Sounds del Teatro Pubblico Pugliese, per presentare le novità di Medimex International Festival & Music Conference 2019; il presidente del Festival della Valle d’Itria, Franco Punzi, per la 45a edizione del festival, molto apprezzato dai melomani tedeschi, dedicata a Paolo Grassi nell’anno del centenario della nascita; Aldo Patruno, direttore dipartimento Industria turistica e culturale; Luca Scandale, Pugliapromozione dirigente pianificazione strategica;

Francesca Montessori, Sales Services and Digital Communication Director Air Dolomiti.

“Andiamo a Berlino – dichiara Michele Emiliano – con il desiderio di far conoscere ai tedeschi e a tutti i principali osservatori esteri la bellezza della nostra regione, unita alla ricchezza di una straordinaria offerta culturale. C’è un lavoro di squadra dietro questa missione, abbiamo lavorato in maniera integrata Regione Puglia con Pugliapromozione, PugliaSound-Ttp, Apulia Film Commission, Pugliesi nel Mondo, la rete dei Festival e di tutte le organizzazioni che contribuiscono alla realizzazione del nostro palinsesto. In questa maniera valorizziamo al massimo la nostra presenza in quella che è sicuramente una fiera leader del turismo mondiale. Lavoriamo per portare a casa risultati concreti e sempre più significativi per la crescita della nostra regione”.

“Vogliamo essere protagonisti – dichiara Loredana Capone – in questa importante fiera internazionale, con l’Enit, per intercettare nuovi flussi di turisti tedeschi che, grazie anche all’aumento del potere di acquisto medio pro capite, hanno sempre più voglia di viaggiare. Vogliamo fidelizzare i turisti tedeschi promuovendo gli eventi culturali più importanti di quest’anno. Proprio il 2018 è stato l’anno che ha fatto registrare un record storico di viaggi in Italia. Ad attrarre i tedeschi in Italia sole, buon cibo, natura, la riscoperta di luoghi meno conosciuti ma di struggente bellezza”.

PUGLIA E GERMANIA: NUMERI IMPORTANTI

Nel 2018 la Germania è rimasta in vetta alla classifica dei principali mercati esteri in Puglia con 147.200 arrivi e 772.200 presenze (5,2 notti di permanenza media); l’incremento rispetto all’anno precedente è stato del +5% per gli arrivi, con una conferma delle presenze. La Puglia tiene molto alla Germania e punta ad una ulteriore crescita dei flussi visto che secondo l’ultima indagine SWG per conto di Pugliapromozione emerge come la propensione dei tedeschi a visitare la Puglia (tra coloro che non vi sono mai stati) sia al di sopra della media di altri Paesi europei; una propensione in crescita del +9% rispetto all’anno precedente. Secondo l’ENIT, poi, per il 2019 quasi il 30% dei tedeschi ha manifestato interesse a viaggiare e spendere di più; i fattori tempo e denaro si prevedono maggiormente positivi rispetto al 2018.

Dall’identikit del turista tedesco in Puglia emerge come l’offerta più ricercata sia quella integrata (mare e natura, mare e cultura, divertimento e mare, divertimento e cultura). Il mare della Puglia rappresenta ancora una novità da integrare con l’offerta in natura e cultura, quest’ultima espressione del genius loci e quindi elemento di differenziazione e unicità anche rispetto alle altre destinazioni del Mezzogiorno.

La Puglia è collegata con ben 11 città tedesche attraverso voli diretti (Amburgo, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlino, Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Hannover, Monaco, Memmingen, Norimberga, Stoccarda).

In forte crescita i passeggeri su voli di linea che collegano la Germania a Bari e Brindisi: nel 2018 sono stati 596.000, +30% rispetto al 2017 (459.000).

IL PROGRAMMA DEL

PRESIDENTE EMILIANO E DELLA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE

5 MARZO – EVENTO PUGLIESI NEL MONDO A BERLINO

Ore 19.00 Associazione Apulier in Berlin, nella sede di “Pastamadre” (Groninger Straße 48, 13347 Wedding Berlin).

Workshop di pasta fresca, durante il quale i partecipanti realizzeranno i Cavatelli e a seguire cena con la pasta preparata insieme, e prodotti dell’enogastronomia pugliese.

L’associazione di Pugliesi a Berlino presenterà la sua attività a sostegno della enogastronomia pugliese in Germania. I prodotti (di altissima qualità) sono una scelta di piccole aziende pugliesi che esportano nella capitale tedesca, con il duplice scopo di rifornire i soci e di promuovere le aziende.

Durante la serata il Presidente Emiliano conoscerà alcuni pugliesi che si distinguono per le loro significative attività fra Berlino, la Puglia e altri paesi esteri, in particolare come guide turistiche italo-tedesche e sommeliers.

Secondo il rapporto “Italiani nel Mondo 2018” ci sono circa 109mila Pugliesi residenti in Germania (dato AIRE-Anagrafe Italiani residenti all’Estero).

Le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo in Germania iscritte all’albo (LR 23/2000) sono:

Apulier in Berlin 100 soci; Associazione culturale Federico e V. (Schordndorf, nel Baden-Wuttenberg) 50 soci; Circolo Culturale Famiglie Emigrati Pugliesi (Wolfsburg, in Sassonia) 200 soci;

CTIM – Del. Germania – Franconia (Coburg, in Baviera) 50 soci.

6 MARZO – ITB BERLINO

Ore 11.00 – partecipazione alla conferenza stampa del Ministro Gianmarco Centinaio alle 11, nello stand ENIT “Piazza Italia”

Ore 14.00 – Conferenza stampa su PugliaEvents 2019 nello stand ENIT “Piazza Italia”

Ore 19.00 incontro con l’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattiolo, nella sede dell’Ambasciata.