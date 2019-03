Manfredonia. Green dream: ripuliamo la città! (FOTO – VIDEO)

Di:

Manfredonia, 05 marzo 2019. Da poche settimane è attiva ‘Green dream’ formata da un gruppo di ragazzi manfredoniani che hanno deciso di dare un segnale forte per ciò che riguarda la cura dell’ambiente: con due iniziative pubblicizzate sui loro canali social hanno mobilitato tanta gente raccogliendo cumuli di rifiuti sparsi per la città…il tutto gratuitamente.

Statoquotidiano ha incontrato Marco Impagnatiello, Stefano Milonia ed Emiliana Guerra che sono tra i rappresentanti di ‘Green dream’.

“La nostra è una protesta silente, abbiamo solo voglia di rivedere nascere Manfredonia ripulendo, per quel che possiamo, la grande quantità di rifiuti sparsa in più punti. Non abbiamo velleità o appoggi politici; il nostro scopo è di sensibilizzare quanto più possibile la gente verso un tema delicato come il rispetto dell’ambiente e non è nostra intenzione volerci sostituire a nessun ente che già svolge questa attività”, dice Stefano.

“Ci fa molto piacere l’adesione in massa della gente che ha ancora voglia di rendersi partecipe ad iniziative come questa, non ci aspettavamo questo seguito in così poco tempo…questo è per noi stimolo per continuare e rendere Manfredonia ancor di più un città turistica. Per la settimana di Carnevale restiamo fermi ma subito dopo abbiamo già in cantiere altre uscite di raccolta”, continuano Emiliana e Marco.

‘Green dream’ è diventato, davvero, in poco tempo un fenomeno virale, tantissime le condivisioni ed i commenti positivi apparsi su Facebook.

Tra i tanti post condivisi sulla loro pagina social, si legge: “Grazie a tutti, l’evento di oggi è stato un successo…abbiamo raccolto più di 5 tonnellate di rifiuti, in una sola mattinata. Con l’aiuto di più persone speriamo di proiettarci verso un futuro più GREEN!”.

‘Green dream’ non ha sponsor ma si finanzia con le donazioni che i privati hanno piacere di fare come ultimamente è avvenuto con un ragazzo di Roma che ora vive in America e che ha voluto mettere a disposizione non solo denaro ma anche esperienza diretta nell’ambito della raccolta rifiuti.

Contatti: pagina Facebook ‘Green dream’; account Instagram ‘green.dream.manfredonia’.

Libera Maria Ciociola