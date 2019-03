Di:

TARI: TANTE INUTILI BUGIE DA CHI DA SEMPRE HA POCO DA INSEGNARE

Cosa prevede la Legge?

Innanzitutto afferma il principio che il tributo o la tariffa deve coprire il costo del servizio.

Basta solo ricordare che, per quanto riguarda la Tari, il comma 654 della legge di stabilità 2014, afferma che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Cosa significa?

Che gli utenti devono pagare integralmente il costo del servizio coprendo sia i costi diretti che quelli indiretti (conferimento in discarica).

Quindi?

Nessuna Amministrazione di destra, di sinistra o di centro può sottrarsi a un obbligo di legge pena la responsabilità per danno erariale a carico degli stessi amministratori.

Ma se il servizio costasse meno si potrebbe risparmiare?

Certamente. Se spendo 100 devo recuperare 100.Se spendo meno devo recuperare meno.

Ma anche su questo vogliamo fare chiarezza!

Il contratto con la TECNECO è stato siglato il 30 giugno del 2011 e scade nel 2020.

In quella amministrazione il PD non c’era assolutamente!

Comunque d’allora il costo del servizio, nonostante il passaggio alla raccolta differenziata lo renda più costoso, non è cambiato. Cioè la TECNECO riceve sempre la stessa somma.

Cosa è cambiato?

E’ cambiato il costo indiretto. Il conferimento in discarica solo nel 2018 è passato da 360.000 euro a 491.000 euro, quindi è aumentato di 130.000 euro in un solo anno. Per questo tutti i comuni della nostra provincia sono costretti a rivedere le tariffe.

Perché?

I nostri rifiuti, per mancanza di siti di smaltimento nella nostra zona, vengono portati vicino Taranto con notevoli costi di trasporto.

Ma quando spendiamo?

Spendiamo in tutto € 2.971.453,22.

Ma di quanto è aumentato quest’anno?

Per un’abitazione di 100 mq circa 6 euro in più a rata.

Cosa abbiamo ereditato?

L’amministrazione di Forza Italia ha lasciato in eredità un “buco” di bilancio sulla TARI di 750.000 € e la legge impone che questo “debito” vada pagato. Purtroppo tocca a questa amministrazione con un piano pluriennale saldare questo debito ereditato (e non solo questo!)..

Infine vogliamo rispondere una buona volta a chi ci attacca continuamente nonostante il passato poco limpido.

Il PD non ha nessun parente di dirigente o iscritto tra gli assunti nell’ultimo decennio nello spazzamento e tra i dipendenti comunali in genere. Non sappiamo se gli altri partiti e chi ci scrive contro può dire la stessa cosa.

Comunque vogliamo ricordare a tutti i cittadini che l’attuale Amministrazione è riuscita ad ottenere in solo 20 mesi più di 20 milioni di finanziamenti pubblici per progetti che nei prossimi mesi vedranno la città trasformarsi in un grande cantiere.

“Se vuoi essere creduto sii onesto”.

(Nota stampa)