Tecnologia & Sicurezza: il nuovo point a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 05 marzo 2019. Mariella La Torre riparte da zero, e decide di farlo gettandosi a capofitto in questa nuova avventura senza temere l’alta competizione: il suo nuovo point affiliato all’azienda Tecnologia & Sicurezza si occupa di sicurezza e igiene nei luoghi di lavori, mettendo a disposizione una gamma completa e avanzata di servizi e offrendo consulenza rivolta a tutte le aziende, di ogni settore merceologico e produttivo. Laureata in Biologia e regolarmente iscritta all’albo dei biologi professionisti, da quindici anni lavora nel campo della consulenza ambientale, della HACCP (l’insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti) e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un obiettivo da lei raggiunto con tanta fatica, dopo aver lavorato come cameriera e studiato per cinque anni (suo padre, dopo aver perso il lavoro, non poteva sostenerla negli studi) e, infine, aver ottenuto la laurea nel 2004 presso l’Università degli Studi di Parma e l’abilitazione alla professione nel 2005. Un’attività tutta in rosa, mandata avanti con solo le proprie forze e l’aiuto di sua sorella Valentina, che offre i suoi preziosi consigli nell’ambito marketing. È la prima donna a Manfredonia ad occuparsi di consulenza ambientale, in un mondo lavorativo prettamente maschile: «Sono sempre stata temeraria. Quando lavoravo per un’altra azienda leader del settore, facevo analisi ambientali e, per esempio, mi arrampicavo tante volte da sola su qualsiasi tipo di camino fino a 30 metri, nelle cave ho campionato polvere sottili e amianto e ho girato la Puglia, il Molise, Abruzzo, Campania e Basilicata… sempre e solo esclusivamente da sola. Anche adesso ho deciso di buttarmi a capofitto in questa nuova avventura, contando solo su me stessa.»

Mariella, particolarmente attenta alla qualità del servizio e al rapporto con i suoi clienti, offre una consulenza completa su privacy, progettazione, piani operativi di sicurezza, documenti di valutazione dei rischi, certificazioni di qualità, ma anche servizi di HACCP e di campionamenti e tamponi. Tecnologia & Sicurezza si occupa anche di medicina del lavoro e, ovviamente, di analisi ambientali quali: fonometrie, vibrazioni, analisi microclimatiche, polveri in ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e analisi acque. Infine vi è anche la possibilità di formazione del personale sui temi della prevenzione dei rischi lavorativi, con corsi base, corsi specialistici e apprendistato.

Il nuovo point di Manfredonia si trova in via Lorenzo Totaro 11, zona comparti CA2.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 05 marzo 2019

(messaggio promozionale privo di attribuzione commerciale)