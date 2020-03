Bruno Longo “Via Amorese, dentro Ruscillo? Nuovo scivolone di Landella”

, 05 marzo 2020. ”Apprendo dalla stampa,che il sindaco Franco Landella ha ritirato le deleghe assessorili al dr, adducendo motivazioni non comprensibili e che sicuramente si configurano come un ulteriore scivolone del primo cittadino: altrimenti spieghi in che cosa consisterebbe il non specificato concetto secondo il quale il sottoscritto minerebbe la maggioranza. La decisione dituttavia era stata da tempo annunciata anche pubblicamente e quindi il tutto sembrerebbe essere ricondotto a motivazioni di natura elettorale, individuandomi come un temibile avversario per le prossime elezioni regionali”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale

“Come uomo delle istituzioni, tuttavia,avendo il sindaco la podestà di nominare e revocare gli assessori, rispetto le sue scelte, anche se non le condivido, temendo che certe scelte potrebbero minare equilibri già precari nel centrodestra. D’altra parte la politica è possibile farla con grande dignità e coerenza anche in assenza di un assessorato. Detto questo sicuramente entro domani Fratelli d’Italia si riunirà, anche con il coinvolgimento dei vertici regionali per decidere sul da farsi e per organizzare entro lunedì una conferenza stampa, dove si spiegheranno nel dettaglio le azioni politiche da intraprendere”