Coronavirus, “in Italia circolava diverse settimane prima di ‘caso 1′”

Il nuovo coronavirus circolava in Italia, ma anche in altri Paesi diversi dalla Cina, “diverse settimane prima” che venisse identificato il cosiddetto ‘paziente 1′ dell’ospedale di Codogno (Lodi). E’ quanto emerge da uno, coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli, che ha portato a termine “l’isolamento di 3 ceppi di coronavirus” responsabile di Covid-19, fra quelli “attualmente circolanti nell’area di Codogno”.

AMMALATI E GUARITI SENZA SAPERLO? “POSSIBILE” – Ben prima che l’arrivo del nuovo coronavirus in Italia si manifestasse con la scoperta del ‘paziente 1’ di Codogno nel Lodigiano, dunque, il germe della Covid-19 stava già circolando nel nostro Paese (e non solo) secondo quando stimano i ricercatori “in via preliminare”. E’ quindi possibile che in molti abbiano contratto e superato l’infezione senza accorgersene? “Mi attengo ai dati assolutamente ufficiali – dichiara Zehender all’AdnKronos Salute – che ci dicono che, dei tamponi fatti finora, circa il 50% dei positivi sono persone che non mostrano sintomi”. Pertanto, se venisse confermata una circolazione del coronavirus anticipata di “diverse settimane” rispetto all’emergere del ‘caso 1’, la risposta alla domanda potrebbe essere sì. (ADNKRONOS)