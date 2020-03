Coronavirus, San Marco. Merla dispone misure di soccorso per la popolazione

San Marco in Lamis, 05 marzo 2020. A seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus nel territorio di San Marco in Lamis in cui, oltre al decesso,che sono risultati positivi al test del Covid-19 e alla

CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS PROVINCIA DI FOGGIA ORDINANZA n. 1 1 MISURE DI PREVENZIONE, INFORMAZIONE, SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS. ATTIVAZIONE C.O.C. IL SINDACO PREMESSO CHE: – nel territorio di questo comune è stato accertato un caso di persona risultata positiva al test sul coronavirus e che in conseguenza di ciò è necessario adottare misure concrete finalizzate a prevenire la diffusione del contagio nonché assicurare tutte le misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus.; TENUTO CONTO delle risultanze degli incontri avuti con le Forze dell’Ordine, il Gruppo Volontari Comunale e le Associazioni di Protezione Civile per l’esame delle situazioni e per l’individuazione delle misure da adottarsi: VISTA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di Protezione Civile; D’INTESA con il Comando di Polizia Locale e con il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione cui afferisce la Protezione Civile;

ORDINA l’immediata costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), al fine di assicurare. nell’ambito del territorio del Comune di San Marco in Lamis, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alle misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus. Il predetto C.O.C., la cui sede operativa sarà dislocata temporaneamente presso la sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sito in San Marco in Lamis alla Via D. Compagnone. per tutto il periodo dell’attivazione di che trattasi, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.

Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse: 1) Funzioni di Protezione Civile — Coordinatore del C.O.C. Referente: Sindaco o suo delegato e M.1) Polizia Municipale 2) Funzioni Sanità, Sociale e Veterinaria: Referente: dott.ssa Vittoria Gualano 3) Funzioni struttura operativa e Viabilità — Polizia locale Referente: M.Ilo Polizia Municipale 4) Funzioni Volontariato: Referente: SINDACO o suo Delegato, Associazioni di Volontariato (GCVPC, SM27, Arcobaleno) 5) Funzioni Materiali e mezzi: Ufficio Manutenzione Referente: Ing. Tullio Daniele MENDOLICCHIO o suo delegato 6) Funzioni e servizio di Igiene Urbana: — EDILVERDE S.r.l. Referente: Sig. Pasquale COCO e Michele AUGELLO (quest’ultimo anche con funzioni di responsabile della comunicazione alla popolazione) 7) Funzioni Telecomunicazioni e Gestione Servizi Informatici: Sala Operativa (Ufficio Mobile). Referente: Lombardi Pietro.

Funzioni Assistenza alla popolazione: Associazione SOS — S.M. — 27; Gruppo Volontari “Arcobaleno” Referente: Dr. Ciro NARDELLA — Sig. Vincenzo ARGENTINO 9) Funzioni Segreteria C.O.C. Affari Generali —Referente: dott. Paolo SCHIENA

Sovrintendenza e coordinamento funzioni: Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco direttamente o al suo delegato Dott. Luigi Tricarico Consigliere Comunale, M.Ilo Polizia Municipale, Fino.

La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di protezione civile. Il Sindaco: dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni. Copia del presente Provvedimento sarà notificata, per i provvedimenti di competenza, al Prefetto di Foggia, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Locale, Coordinamento Volontari di Protezione Civile di Foggia, al G.C.V.P.C., all’Associazione di Protezione Civile “Arcobaleno” e all’Associazione di Protezione Civile “SM.-27” e trasmessa a mezzo PEC alla SOUP/Regione Puglia nonché alla Prefettura UTG di Foggia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, delle legge 18 giugno 2009, n. 69 e s. m. i. ) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. La Forza Pubblica è incaricata dell’esatta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza. Dalla Residenza Municipale, lì 04 marzo 2020.