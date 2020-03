Coronavirus, San Marco in Lamis: nuova ordinanza di gestione dell’emergenza epidemiologica

Foggia, 05 marzo 2020. Il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla, a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di porre rimedio alla continuazione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini ordina:

a) Sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. E’ fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e province Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Pesaro, Urbino, Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

b) Sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 dei congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

c) Apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

d) Sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compreso le attività dell’asilo nido comunale, del Centro aperto polivalente per anziani, del Centro diurno per minori “Don Milani”.

e) Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

f) Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario;

g) Svolgimento dell’attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenuto conto delle dimensione e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

h) Apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera g) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

i) Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

j) Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. DISPONE Che nell’intero territorio comunale vengano adottate misure di informazione e prevenzione quali: a) Nei servizi educativi per l’infanzia di cui al Decreto Legislativo 13.04.2017 n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, siano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministro della Salute di cui all’allegato 4 del DPCM del 01.03.2020; b) Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25.02.2020, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; c) Le associazioni di categoria promuovino la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 del DPCM del 01.03.2020, presso gli esercizi commerciali; d) Le aziende di trasporto pubblico e privato anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

k) Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 01.03.2020, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.