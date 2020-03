Covid-19, è di Peschici il 76enne deceduto ieri

Bari, 06 marzo 2020. Un anziano di Peschici, un operaio in pensione, è morto ieri sera nell’ospedale di San Giovanni Rotondo nel reparto di Geriatria, dopo che era stato trasferito in elicottero a seguito di un malore. È stata accertata la presenza di COVID-19 nell’uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto ieri nella provincia di Foggia . Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici. Ed è risultato positivo un altro caso in Provincia di Foggia . I figli del pensionato vivono tra la Germania e Peschici e, secondo quanto ricostruito, pare che una delle figlie sia stata recentemente in Germania per una visita ad alcuni parenti. La donna era tornata nel centro garganico una quindicina di giorni fa. (Fonte: teleblutv.it)

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti, ad iniziare dai familiari e dagli operatori del 118, tutti messi in quarantena. Il sindaco di Peschici, Franco Tavaglione, ha decretato lo stato di emergenza ed ha costituito il C.O.C. con i volontari della Protezione civile coordinati da Stefano Biscotti.

“Alle 23 di oggi sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia)”. Lo rende noto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute Vito Montanaro.

https://youtu.be/kOZq9GHa054

Salgono quindi a 19 i casi positivi in Puglia. Dopo il caso del 75enne di San Marco in Lamis, nuovo decesso dunque di un soggetto risultato positivo al nuovo coronavirus covid19 nel Foggiano.

La Procura di Foggia ha aperto una inchiesta a carico di ignoti, ipotizzando il reato di diffusione colposa di epidemia. Ieri la Procura aveva avviato una indagine conoscitiva (senza indagati né ipotesi di reato) a seguito delle affermazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulle responsabilità di un medico legale che avrebbe rilasciato a San Marco in Lamis (Foggia) la salma di un 75enne contagiato da Coronavirus, prima di avere l’esito del tampone.

Ai funerali dell’uomo hanno partecipato centinaia di persone, alcune delle quali già in quarantena. Emiliano ieri in una conferenza stampa ha parlato di “errore catastrofico” del medico legale, e ha chiesto l’istituzione di una “zona rossa” temendo un focolaio tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. (ANSA)