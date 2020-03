Covid-19, salgono a 19 i positivi: oggi deceduto 76enne nel Foggiano

Bari, 05 marzo 2020. “Alle 23 di oggi sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia)”. Lo rende noto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute Vito Montanaro.

È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi nella provincia di Foggia . Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici. Ed è risultato positivo un altro caso in Provincia di Foggia . Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.

Salgono quindi a 19 i casi positivi in Puglia. Dopo il caso del 75enne di San Marco in Lamis, nuovo decesso dunque di un soggetto risultato positivo al nuovo coronavirus covid19 nel Foggiano.