Covid 19, UniFoggia. Limone “Cosa non si può fare, cosa funziona regolarmente”

Foggia , 05 marzo 2020. Con l’obiettivo di fornire indicazioni utili alla cittadinanza e alla comunità accademica, per un utilizzo idoneo e consapevole degli ufficicentrali e dipartimentali dell’Università di Foggia, il rettore, Pierpaolo Limone, e il direttore generale, Teresa Romei, informano che

le attività momentaneamente sospese dal DPCM del 4 marzo 2020 sono:

– qualsiasi attività didattica frontale erogata per tutte le categorie di studenti (corsi di laurea, master, TFA, corsi di dottorato, etc); esami; seminari e convegni; qualsiasi aggregazione studentesca che non sia stata previamenteautorizzata dal rettore; l’attività di front-officedelle strutture amministrative dell’ateneo, che tuttavia garantiranno il supporto o le informazioni eventualmente richiestetelefonicamente ovia e-mail;

le modalità di accesso all’amministrazione centrale e ai dipartimenti sono:

– mediante riconoscimento da parte del personale autorizzato dall’Università di Foggia, posizionato all’ingresso di tutte le strutture per l’intera durata del DPCM; le attività che funzionano regolarmente, fermo restando l’adozione delle misure di sicurezza previste dal DPCM del 4 marzo 2020,sono: ordinaria amministrazione, ad eccezione delle attività di front-officecome sopra specificato; attività di ricerca; funzionamento degli organi collegiali; gli effetti delle disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 dureranno fino al 15 marzo 2020 incluso, salvo eventuali proroghe (a discrezione del Governo).