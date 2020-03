Foggia, aggredisce guardia giurata in Pronto Soccorso “Mia moglie sta male”

Agenti della Polizia di Stato

Per i fatti accertati il predetto veniva denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica

del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e del Reparto Volanti della Questura di Foggia sono intervenuti, il 4 marzo 2020, verso le 23:30 presso il locale Pronto Soccorso, su segnalazione della Sala Operativa, per aggressione ai danni di operatore addetto alla sicurezza. Sul posto gli agenti identificavano la vittima, una guardia giurata che riportava ancora i segni sul collo dell’aggressione appena patita, in presenza di altro personale. Gli agenti apprendevano direttamente dall’autore dell’aggressione presente sul posto, un uomo siciliano di 33 anni, che aveva afferrato con le mani la gola e minacciato in dialetto siciliano la guardia giurata, perché preso dall’impeto, in quanto la moglie lamentava forti dolori e chiedeva di essere visitata immediatamente, ma non veniva ascoltata., per i reati di minacce e lesioni nei confronti di un incaricato di pubblico servizio.