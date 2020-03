Foggia. Concorso per il sostegno, fiato sospeso per 8mila concorrenti

Sono stimati intorno a 8 mila gli aspiranti al corso di sostegno presso l’Università di Foggia. 9 mesi di preparazione dopo il superamento di un test d’accesso su cultura generale, logica, comprensione del testo cui segue una prova orale e scritta. L’anno scorso, di questi tempi, nel padiglione della fiera da tutta la provincia arrivarono 5mila persone. Le date del test preselettivo sono fissate il 2 e il 3 aprile. Uno degli appuntamenti più attesi fra quelli in calendario della Capitanata, come il concorso ordinario e straordinario della scuola che è slittato. “Il 2019 – dice il segretario provinciale della Cisl– doveva esser l’anno dei concorsi, poi con la caduta del governo e il succedersi di tre ministri sono stati rimandati”.

Al momento, quello che possa saltare la prova d’accesso al corso Tfa (tirocinio attivo formativo) è solo un timore che non ha conferma ufficiale, ma se ne parla ufficiosamente a livello regionale. “Il coronavirus ci ha bloccati, spero che finisca presto questo isolamento. Ciononostante, non va sottovalutata la situazione generale dei concorsi per cui abbiamo molto sofferto lo scorso anno. Fino a novembre i dirigenti scolastici hanno convocato i docenti fra rinunce e cattedre vuote. Soprattutto sul sostegno in Italia ci sono 55mila posti disponibili, molti insegnanti hanno lavorato l’anno scorso con ragazzi Bes senza il titolo specifico e con una semplice Mad, la messa a disposizione. Il superamento di questa prova all’università è una porta sul mondo del lavoro. I posti disponibili l’anno scorso per il tirocinio erano 600 per 4 ordini di scuola, quest’anno sono 800”.

La questione della data del concorso è comunque secondaria rispetto all’emergenza del momento: “Prima la salute, certo, che si adottino tutte le misure, come sta avvenendo, per limitare il contagio e che poi si riprenda sbloccando anche i concorsi ordinari e straordinari”. Dal 29 febbraio il sindacato ha attivato i corsi di preparazione che in qualche provincia pugliese stanno proseguendo in streaming: “Non è semplice organizzarli, avevamo previsto diversamente con lezioni di professori universitari, esperti, avevamo predisposto sale”.

Tibollo parla anche della difficoltà di questi giorni, con le scuole chiuse, i genitori che lavorano, spiazzati dall’annuncio di ieri sera. “Un problema secondario rispetto al contagio, ripeto, ma non si sa come come fare con i figli che vanno al nido o alla scuola primaria. Le attività alternative in altri luoghi di aggregazione destano comunque sospetti”. Il disagio dell’alternanza famiglia-lavoro varia in base al tipo di città in cui si vive, dal numero di madri lavoratrici, di servizi sociali offerti e di nonni baby sitter. “I nonni, che li hanno sempre aiutati, sono in questo momento le persone più esposte a questo virus, quindi si cerca di tutelarli anche evitando troppi contatti e di farli uscire se non strettamente necessario”. Sono 10-12 i nidi attivi a Foggia per poco più di 300 bambini, il coronavirus ha creato un cortocircuito generazionale fra nonni e nipoti, in modo particolare dove il ricorso a questa versione familiare del welfare è più frequente.

Redazione StatoQuotidiano.it