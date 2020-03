Foggia. Coronavirus, Emiliano posta video Riuniti “Cosa fare per essere al sicuro” (VIDEO)

CORONAVIRUS: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI PUGLIESI

Tanti di voi giustamente vogliono sapere come stiamo fronteggiando l’emergenza coronavirus in Puglia dal punto di vista sanitario. Abbiamo organizzato tutti gli ospedali pugliesi in modo da garantire la massima sicurezza dei pazienti, di chi accede nelle strutture e di chi ci lavora. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati e protetti per chi arriva con il 118 e controlli in ambienti separati per chi giunge autonomamente. Guardate questo video che ci arriva dagli Ospedali Riuniti di Foggia. La stessa organizzazione è prevista in tutta la Puglia.Ce la stiamo mettendo tutta! *E ricordate sempre che:🔴 è importante che chi ha sintomi o sospetta di aver contratto il coronavirus informi il proprio medico al telefono, SENZA recarsi al pronto soccorso. 🔴 se avete dubbi è attivo il numero verde regionale 800.713931 e un portale con informazioni aggiornate e ufficiali: www.regione.puglia.it/coronavirus

Pubblicato da Michele Emiliano su Mercoledì 4 marzo 2020