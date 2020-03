Foggia, Roberto Galano “TeatrodeiLimoni sospende attività”

, 05 marzo 2020. A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/03/2020, dopo un confronto di coordinamento con la piccola compagnia impertinente e il Piccolo Teatro di Foggia, e nell’intenzione di dare il dovuto contributo all’opera di prevenzione e contenimento dell’emergenza virus in corso, si comunica che gli spettacoli “”, previsto nei giorni 7/8 Marzo, e “”, previsto nei giorni 21/22 Marzo presso la nostra struttura, sono rinviati a data da destinarsi.

“Inoltre si precisa che, pur avendo la possibilità di garantire il rispetto delle misure igienico–sanitarie previste nell’allegato 1 del suddetto decreto (mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro, possibilità di utilizzo di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, ecc….), le attività di laboratorio organizzate nella nostra sede e in altre sedi, nonché quelle incluse nel progetto regionale “Periferie al centro”, sono sospese precauzionalmente fino al 15 Marzo, come previsto per la sospensione delle attività scolastiche. Approfitteremo di questa forzata ma necessaria pausa per una ulteriore sanificazione dei nostri locali. Scusandoci per il disagio e sperando che l’emergenza rientri presto, ci riserviamo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione”. Lo dice in una nota Roberto Galano, Direttore Artistico TeatrodeiLimoni.