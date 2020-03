Forbes, 100 under 30 italiani più influenti: c’è imprenditore di Manfredonia

Raffaele Salvemini

Roma, 05 marzo 2020. C’è un pugliese,di, nella lista dei, leader del futuro, secondo Forbes Italia . Come ogni anno, Forbes stila la classifica, divisa per settori, delle cento personalità che rappresenteranno il futuro del Paese. “Intraprendenti, visionari e startupper emergenti. Hanno meno di 30 anni e la stessa voglia di cambiare il mondo” cita Forbes nella presentazione del progetto Top 100 under 30 Italia. Si tratta di un riconoscimento di rilievo nel panorama degli innovatori italiani, un segno che premia gli sforzi di giovani menti desiderosi di essere alla guida del futuro.

In edicola nel quinto numero del mensile, Forbes ha selezionato cinque ragazzi che si sono distinti in ognuna delle 20 categorie del proprio settore di competenza, come Music, Law & Policy, Retail&E-commerce, Art&Style, Venture Capital, Science, Energy, Education e Sport.

Raffaele Salvemini e le neurotecnologie con Vibre

Raffaele Salvemini, già fondatore di Close-up Engineering, è entrato nella classifica grazie alla voglia di rivoluzionare, insieme al suo team e la sua azienda Vibre, interi settori di mercato grazie alle neurotecnologie, sistemi in grado di connettere direttamente la mente umana alla tecnologia che ci circonda. Vibre (da Virtual Brain Experience), portata avanti da Raffaele e dai suoi soci, tutti under 30, punta a svelare quelli che sono i misteri della mente umana, attraverso dispositivi sempre più smart e rendendo questa tecnologia uno standard del futuro. Vibre è in grado, attraverso sofisticati algoritmi, di fornire metriche specifiche che permettono di valutare le performance di atleti (ad esempio, piloti di Formula 1) o aiutare nel training in lavori estremamente complessi (come piloti di aerei), monitorare il carico cognitivo di interi team durante lavori ad alto stress. O sfociare in quello che viene definito neuromarketing, quindi la possibilità di quantificare l’apprezzamento che si ha nei confronti di prodotti o contenuti multimediali.

“Essere inseriti nella lista dei Top 100 under 30 di Forbes Italia è un onore, ma rappresenta anche un carico notevole di responsabilità” racconta Raffaele. “Abbiamo il dovere, oggi, di far comprendere le potenzialità delle menti italiane, innovare interi settori e far comprendere a tutti che i giovani sono una risorsa inestimabile ”.