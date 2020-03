Manfredonia, a bando i posteggi disponibili nei mercati rionali (ELENCO)

atto di indirizzo

a bando i posteggi

, 06 marzo 2020. Con recente atto, ladi Manfredonia, con i poteri della Giunta comunale, ha espressoperresisi disponibili presso idi Via Santa Restituta, di Via Daunia e Largo Bari (zona Croce) e presso ildi zona Scaloria, come specificato in premessa, secondo le procedure previste dalla vigente Legge R. Puglia n. 24/2015 e Regolamento R. Puglia attuativo n. 4 del 28/02/2017.

E’ stato dato atto che il procedimento di cui al punto precedente sarà preceduto dall’apposito bando per la verifica di eventuali migliorie, secondo quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento Comunale e dall’art. 34, comma 6, della Legge R. Puglia n. 24/2015. E’ stato deliberato di “consentire la partecipazione al bando per le migliorie esclusivamente a coloro che risultano in regola con tutti i pagamenti relativi al posteggio in concessione”.

Dall’atto della Commissione.”Da una verifica effettuata dagli atti del Servizio “Attività Produttive”, risultano disponibili, anche in ragione delle revoche effettuate d’Ufficio e delle cessazioni comunicate nel corso degli anni dagli esercenti, alcuni posteggi dei mercati rionali e di quello settimanale come di seguito specificato:

 mercato rionale di Via Santa Restituta: totale posteggi n. 68 assegnati n. 25; liberi n. 43  mercato rionale di Via Daunia e Largo Bari (zona Croce) totale posteggi n. 40 assegnati; n. 3; liberi n. 37;

 mercato settimanale di zona Scaloria totale posteggi n. 358 assegnati n. 246 liberi n. 112.

Atto in allegato > ComStr n040 del 04032020