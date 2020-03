Manfredonia, “Black cam”: in libertà autista e socio della Daunia Trasporti

, 5 marzo 2020. Operazione ““: con odierno provvedimento, il Tribunale deldi Bari, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocatodel foro di Foggia, ha disposto la remissione in libertà di, nato a Monte Sant’Angelo il 05.10.1964, con obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia.

Come risaputo, sono 8 gli indagati in totale relativamente alla citata operazione dei CC del Noe di Bari, con 6 persone interessate da un’iniziale misura cautelare della custodia cautelare in carcere, nell’ambito delle indagini correlate ad “attività di contrasto ad illeciti in materia ambientale”. Lo scorso 19 febbraio 2020, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia dr.ssa Manuela Castellabate (in rogatoria da Bari), si erano svolti gli interrogatori di garanzia a carico delle 6 persone interessate dalla misura cautelare emessa (in data 07.02.2020) dal G.I.P. del Tribunale di Bari dr. Francesco Agnino, su richiesta della DDA dello stesso capoluogo. Il Gip aveva contestato alle 6 persone interessate dall’ordinanza di custodia cautelare “il delitto di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p.“.

Soddisfazione, per l’odierno provvedimento del Riesame di Bari, è stata espressa dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia “Il Tribunale del Riesame ha compreso che Francesco Rinaldi non ha commesso alcun reato, ed è dunque meritevole di fiducia”. Il Riesame ha dunque ritenuto che “le misure custodiali non erano da applicare per il caso di specie alla luce della personalità del mio assistito, autista e socio della ditta Daunia Trasporti”. “Il provvedimento odierno – precisa l’avvocato Innocenza Starace a StatoQuotidiano – è l’unico emesso ad oggi dal Riesame nei confronti delle persone per le quali erano state presentate altrettante istanze“.

Le altre posizioni. In attesa di un aggiornamenti sulle posizioni delle altre persone interessate alla misura cautelare: Giuseppe Bergantino, nato a Manfredonia 03.11.1970 (difeso dagli avvocati Paolo Attanasio e Alessandro Caterino del foro di Foggia), Lorenzo Rocco Silvestri, nato a Vico del Gargano il 21.08.1958, Michele Silvestri, nato a San Severo, il 20.06.1989 (entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Simone del Foro di Foggia), Angelo Pio Rinaldi, nato a San Giovanni Rotondo, il 17.12.1969 (difeso dall’avvocato Angelo Salvemini del foro di Foggia), si ricorda come per Antonio Mastromattei, nato a Manfredonia il 22.12.1962 (difeso dall’avvocato Michele Gentile, del foro di Foggia), su richiesta del Pubblico Ministero, e del legale, il Tribunale di Bari aveva disposto l’immediata scarcerazione.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it