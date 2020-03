Omicidio Silvestri, annullata esclusione detenzione illegale arma per Matteo Lombardi

Corte di Cassazione

Procuratore del Tribunale di Bari

contro un’ordinanza del 29 luglio 2019 del Tribunale della Libertà di Bari

, 05 marzo 2020. “La detenzione dell’arma, trattandosi di un fatto ritenuto come premeditato, ha postulato necessariamente un’organizzazione dell’esecuzione che stride con l’indicato e ritenuto assorbimento e con l’ipotesi che la detenzione sia iniziata in via coeva al porto dell’arma“. Pubblicata la sentenza dellarelativa al ricorso presentato dalnel procedimento a carico di, nato a Monte Sant’Angelo il 29.08.1970,che, in funzione di giudice del, con l’ordinanza in epigrafe, “la richiesta avanzata nell’interesse del Lombardi intesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere”, disposta per il concorso nell’omicidio di Giuseppe Silvestri , commesso a Monte Sant’Angelo il 21 marzo 2017, lungo la via Panoramica di(Fg).

Focus. Il procedimento penale in corso presso la Corte d’Assise di Foggia. Come pubblicato da StatoQuotidiano.it, per l’omicidio di Silvestri è in corso un procedimento penale presso la Corte d’Assise di Foggia. Il 2 marzo 2020 si è svolta una nuova udienza a carico del 48enne Matteo Lombardi, arrestato dai Carabinieri di Manfredonia la mattina del 17 aprile 2019, con il 39enne Antonio Zino. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa entrambi “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella). Dopo l’ascolto dei Carabinieri di Manfredonia, la prossima udienza a Foggia è stata fissata per il 30 marzo 2020, con previsto controesame di Antonio Zino. La sentenza è attesa prima della prossima estate.

Per il ricorso in Cassazione del Procuratore del Tribunale di Bari (la pubblicazione è recentissima, l’udienza si è svolta lo scorso 17.12.2019, con Presidente della I Sezione Penale della Corte di Cassazione la dr.ssa Mariastefania Di Tomassi), si fa riferimento alla citata ordinanza del 29 luglio 2019 del Tribunale della Libertà di Bari.

L’atto della Cassazione. Come riportato testualmente nell’atto della Cassazione, relativo al ricorso del Procuratore di Bari “Il 21 marzo 2017 alle ore 4:50, dopo una segnalazione telefonica al comando compagnia carabinieri di Manfredonia, era stato rinvenuto un furgoncino fiat doblò. All’interno vi era il cadavere di Silvestri Giuseppe, attinto da diversi colpi d’arma da fuoco. Il decesso, si appurava attraverso la consulenza medico-legale, era intervenuto tra le 4:30 e le 5:30 del 21 marzo 2017“, come indicato dall’atto della Corte di Cassazione. “La gravità indiziaria a carico del Lombardi era inferita dalla presenza di tracce biologiche (Dna) di Lombardi Matteo sulle cartucce impiegate per il delitto; dall’esistenza di un valido movente e da un falso alibi che il Lombardi stesso aveva imbastito con Zino Antonio, dal suo canto chiamato a rispondere della condotta di favoreggiamento”. “Il Lombardi aveva, invero, affermato, in una prima occasione, di trovarsi il giorno del delitto a Lodi presso la BCA ove era in corso la vendita all’asta di autovetture e che l’ultima volta in cui aveva maneggiato armi e munizioni era stata nel 1993″.” Il 29/3/2018, ascoltato nuovamente, aveva confermato quanto detto precedentemente (12/10/2017), offrendo documentazione che attestava la sua presenza a Lodi“. “Aveva aggiunto, a rettifica di quanto dichiarato, che nel corso degli anni aveva accompagnato amici a caccia, essendo anch’egli appassionato. Non aveva indicato, tuttavia, l’identità dei soggetti anzidetti”. “Il 2/5/2018 confermava nuovamente di aver preso parte a battute di caccia e di aver sparato, senza indicare il nome di chi glielo avesse permesso. Opponeva a giustificazione di quel rifiuto il timore che costoro potessero subire la revoca della licenza. Le investigazioni permettevano di accertare che l’accesso in autostrada era avvenuto alle ore 5:54, attraverso il casello di Foggia e che la distanza tra Monte Sant’Angelo, luogo di consumazione del delitto (alle ore 4:50 circa), e l’indicato casello si sarebbe percorsa in circa 40 minuti o anche meno (trattandosi di 50 Km e avuto riguardo alle condizioni del traffico in quell’orario)“.

Inizialmente escluso il delitto di detenzione dell’arma. “Si riteneva, dunque – osserva la Cassazione – la gravità indiziaria per il delitto ascritto di concorso in omicidio premeditato e per la connessa fattispecie di porto d’armi, escludendosi in applicazione del principio del favor rei il concorso nel delitto di detenzione“. “In particolare – osserva la Cassazione – si addiveniva alla conclusione che la detenzione era coincisa con il porto dell’arma”.

In Cassazione ha presentato ricorso il Pubblico Ministero il quale ha dedotto “la violazione di legge e il vizio di motivazione sul punto anzidetto”. “Si duole del ritenuto assorbimento, poiché esso sarebbe potuto avvenire solo allorquando la detenzione fosse cominciata contestualmente al porto in luogo pubblico e vi fosse stata la prova che l’arma non era stata precedentemente detenuta. Di ciò non v’era prova nella specie“. “La decisione risultava, soprattutto, contraddittoria, alla luce della ritenuta premeditazione che escludeva la fondatezza del ragionamento posto in essere dal giudice del riesame“. “L’indicata aggravante postulava necessariamente che l’esecutore si fosse procurato in precedenza arma e cartucce“.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore del Tribunale di Bari “fondato” così accogliendolo. “In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma stessa non sia stata in precedenza detenuta”.

“Nel caso di specie la motivazione sviluppata nell’ordinanza impugnata si rivela, per un verso, manifestamente illogica – osserva la Cassazione – avendo ritenuto la contestata premeditazione del delitto e, per altro, contraddittoria per aver escluso il concorso di reati tra detenzione e porto dell’arma, pur a fronte dell’anzidetta premeditazione, senza offrire alcun elemento di supporto che potesse fondare, in diritto, il ritenuto assorbimento e cedendo ad affermazioni assertive e tra loro stridenti”.

“La circostanza aggravante della premeditazione – osserva la Cassazione – connota, invero, il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, con la conseguenza che la stessa opportunità per l’attuazione del delitto, deve necessariamente ammettere un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive che, sia pur non sufficienti di per sé a provare la indicata premeditazione, una volta ritenute, risultano caratterizzare la fase esecutiva in guisa tale da non permettere di escludere il concorso tra il delitto di detenzione e quello di porto dell’arma”. (..) “La detenzione dell’arma – sostiene la Cassazione -, trattandosi di un fatto ritenuto come premeditato, ha postulato necessariamente un’organizzazione dell’esecuzione che stride con l’indicato e ritenuto assorbimento e con l’ipotesi che la detenzione sia iniziata in via coeva al porto dell’arma“.

Da qui, “l’ordinanza impugnata” del 29 luglio 2019 del Tribunale della Libertà di Bari che, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse del citato Matteo Lombardi intesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta per il concorso nell’omicidio di Silvestri Giuseppe, è stata “annullata limitatamente all’escluso reato di detenzione illegale dell’arma“. E’ seguito il rinvio degli atti al Tribunale distrettuale di Bari per nuovo esame.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it