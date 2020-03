Protezione Civile: messaggio allerta gialla nel Gargano

Le temperature subiranno un rialzo di alcuni gradi nella giornata di venerdì, con 17-18 gradi di massima

, 05 marzo 2020. Laha diramato un’allerta meteo gialla per vento valida su Foggia e provincia dalle 6 di domani, 6 marzo 2020, e per le successive 24 ore. Previste raffiche di burrasca da quadranti occidentali, sulla Puglia centro-settentrionale.. Per il weekend previsto un ulteriore peggioramento con pioggia e cattivo tempo.