Regione, ok alla designazione di Piconese neo sub Commissario Arif

, 05 marzo 2020. Le Commissioni II e IV in seduta congiunta, presieduta da Filippo Caracciolo e Donato Pentassuglia, hanno espresso pare favorevole a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Damascelli (FI), Perrini (FdI), Rosa Barone e Marco Galante (M5S), relativamente alla delibera della Giunta regionale contenente la sostituzione del sub Commissario dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif).

A seguito dell’indisponibilità di Francesco Ferraro a ricoprire l’incarico di sub Commissario, acquisita il 25 febbraio scorso, la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione con la designazione di Salvatore Piconese. L’incarico del neo sub Commissario avrà durata coincidente a quella del Commissario. Il consigliere regionale Domenico Damascelli ha sollevato dubbi di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico al designato, in considerazione della sua carica a sindaco del Comune di Uggiano la Chiesa (Le) e di coordinatore provinciale di Lecce di Art.1- Mdp, chiedendo alle Commissioni di acquisire nel merito il parere dell’anticorruzione. Trattandosi di una presa d’atto da parte delle Commissioni competenti, si è ritenuto procedere al voto.