San Marco in Lamis, coppia contagiata “Patologia non è mortale, stare calmi e tranquilli”

Il nostro è un messaggio positivo, bisogna stare tutti calmi e tranquilli: la patologia non è mortale a meno che non ci siano complicanze pregresse”. Sono serenie tutti e due risultati positivi al Coronavirus. L’uomo per motivi professionalinel comune Garganico contagiato da Covid-19. “Siamo in casa, ed io mi prendo cura di mio marito, così come faccio da oltre 40 anni e per nulla al mondo l’avrei lasciato da solo – racconta all’ANSA Giuseppina -.“.

“Siamo tranquilli, stiamo rispettando tutte le regole e non abbiamo alcun tipo di contatto con l’esterno”, precisa la coppia. Non perde il senso dell’ironia Raffaele: “Diciamo – spiega – che dopo 40 anni di duro lavoro finalmente posso approfittare per riposarmi un pò. Ho dei piccoli disturbi, una sintomatologia simile ad una leggera forma influenzale. Mia moglie, invece, sta bene: è lei che mi sta curando”.