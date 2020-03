San Severo, nuovi orari apertura uffici

, 05 marzo 2020. Con propria ordinanza il Sindaco avv. Francesco Miglio ha disposto la MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLE AREE I, V E VI UBICATE IN VIA MARTIRI DI CEFALONIA. Con tale ordinanza il Sindaco ha disposto l’apertura al pubblico degli Uffici delle Aree I – Patrimoniale, V – Urbanistica ed Attività Produttive e VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile ubicate presso la sede di via Martiri di Cefalonia nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30; Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

I dirigenti delle Aree I, V e VI potranno regolamentare le modalità di accesso nei giorni di apertura. Nei restanti giorni e orari gli uffici della sede comunale di via Martiri di Cefalonia saranno chiusi al pubblico.