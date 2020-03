Tonino Soldo “Sversamento rifiuti nel Foggiano: situazione preoccupante”

ecomafie

, 05 marzo 2020. Leimperversano nella provincia di Foggia, che continua ad essere massacrata da una perdurante e continuativa attività di smaltimento illecito di rifiuti (da inerti da demolizione, materiale ferroso, bidoni in plastica, piastrelle, mattoni, amianto friabile con fibre esposte al vento e misti a terreno da scavo, simil ammendante per i nostri terreni).

Negli ultimi giorni vi è stata una vera e propria scoperta di smaltimento illecito di rifiuti, che contribuiscono a rendere il nostro territorio invivibile e non più molto produttivo. I NOE hanno effettuato una serie di inchieste che hanno portato alla scoperta di vari reati ambientali, all’arresto di alcune persone ed al sequestro di immobili e terreni. La sequenza di traffici illeciti scoperti partono dal riempimento di avvallamenti naturali del terreno con rifiuti pericolosi e non all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano. La discarica abusiva ricade in area protetta, Sic e zona di protezione speciale ed ha accolto per lo smaltimento illecito circa 70 tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, su un’area di 11.000 metri quadrati. A Manfredonia è stato scoperto un capannone pieno di rifiuti, mentre sulla strada fra Stornara a Stornarella sono state abbandonate delle balle di rifiuti senza che nessuno abbia visto niente. E’ di ieri, invece, l’Operazione “Bios” della Guardia di Finanza di Bari, che ha portato ad una serie di confische nei confronti di 4 società e di 22 persone fisiche tutte della provincia di Foggia, per un profitto illecito conseguito sino alla concorrenza di circa 26 milioni di euro. Lo smaltimento avveniva , per una parte, in discariche abusive situate in terreni appositamente acquistati dalle stesse società in agro di Lucera. un’altra parte veniva sversato sui terreni come ammendante , la cui qualità non si conosce. Sono stati Trattati 240mila tonnellate di rifiuti speciali conferiti da imprese campane, pugliesi,da alcuni comuni Chieuti, Serracapriola, San Severo Lucera.

E’ questa la lunga storia delle emissioni odorigene, che hanno suscitato particolare allarme nella popolazione residente ed ammorbato l’aria dei comuni di Foggia, Lucera e San Severo. Una gestione in house, insomma, che permetteva di creare un doppio binario di ricavi: da una parte il pagamento del conferimento dai Comuni e società per il conferimento, dall’altro il mancato “costo” per lo smaltimento secondo legge. Complessivamente, il profitto per società e persone fisiche è stato , sembra, notevole. Si ringraziano le forze dell’ordine per il lavoro svolto , ma tutto questo non basta bisogna che si sia un controllo più efficace del territorio e che i cittadini contribuiscano a denunciare quanto vedono perchè la salvaguardia del territorio è un compito di tutti. Solo se ognuno di noi farà la propria parte potremmo evitare il continuo degrado del nostro territorio.

(Foggia 05/03/2020 – Il Presidente Leonardo Antonio Soldo)