UniFoggia. “Inaugurazione anno accademico, cerimonia in linea con disposizioni Governo”

Foggia.

Alla luce delle disposizioni governative che hanno

decretato

la sospensione dell

e

attività didattic

he

in tutte

le scuole e

gli atenei fino al 15 marzo, l’Università di Foggia converte l’inaugurazione dell’anno accademico da cerimonia

in

talk

show

multimediale

.

Pertanto, martedì 10 marzo,

nel corso di un

a tavola rotonda

(

riservat

a

ai relatori

ma non aperta al

pubblico

)

si

discuterà delle

origini

socio-storiche del femminicidio.

«E’ il nostro piccolo tentativo

– spiega il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone –

di preservare un po’ di ordinarietà in una situazione assolutamente straordinaria. Ci stiamo sforzando di mantenere un po’ di normalità in una circostanza

del tutto

inedita, per noi e per tutti gli atenei italiani. Fidiamo nel fatto che,

molto presto

spero, ne verremo tutti fuori».

L’incontro sarà registrato e in seguito pubblicato sul sito e sulle piattaforme social dell’ateneo (sarà nostra cura darne notizia appena possibile). Come annunciato nei giorni scorsi, da quest’anno l’Università di Foggia ha introdotto un tema sociale di stretta attualità all’interno dell’evento simbolo della comunità accademica, nel tentativo di partecipare un po’ più attivamente alla vita e alle dinamiche del territorio. Il tema scelto quest’anno avrebbe dovuto essere,appunto, quello del femminicidio, che – se si fosse tenuta la cerimonia – sarebbe stato dibattuto alla presenza della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Da qui, condividendo l’opportunità delle misure governative, la decisione dell’ateneo di convertirel’incontro senza tuttavia annullarlo. D’intesa col Viminale, inoltre, l’Università di Foggia si impegnaa individuare nuova data in cui recuperare l’evento con la ministra Lamorgese.