A Casa Sollievo il primo intervento al Sud di resezione endoscopica di un piccolo tumore stromale

Una donna di 63 anni è stata sottoposta alla rimozione di una neoplasia sottomucosa di circa 2cm mediante l’utilizzo di un innovativo dispositivo tecnologico (FTRD®). Si trattava di una lesione localizzata nella parte finale dello stomaco e caratterizzata come GIST, un tumore stromale di piccole dimensioni.

La procedura è stata eseguita da Marco Gentile, medico endoscopista con alta professionalità in Microinterventistica: «la EFTR consente la rimozione a tutto spessore di una parte della parete gastrica che contiene la lesione. La perforazione dello stomaco viene evitata mediante apposizione di una clip. La metodica messa in atto ci ha permesso di eseguire una normale esofagogastroduodenoscopia, con asportazione radicale della lesione, evitando complicanze importanti e riducendo in maniera significativa la degenza ospedaliera. L’intervento, in sedazione profonda, è durato circa 40 minuti e la paziente è stata dimessa dopo due giorni di degenza in buone condizioni generali».