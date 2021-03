Accoltella marito al petto durante lite: un arresto nel Foggiano

Ascoli Satriano (Foggia), 05/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Accoltella il marito al torace dopo un violento litigio, per cause ancora da accertare: è successo la scorsa notte ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. La vittima è un uomo di 45 anni, colpito da sua moglie, una 42enne. L’accoltellamento è avvenuto nell’abitazione della coppia, alla presenza dei due figli minori. La donna, secondo indiscrezioni, è stata fermata dai carabinieri e condotta agli arresti domiciliari. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Foggia: le sue condizioni non sarebbero gravi. (gazzettamezzogiorno)