Bordo: “Assemblea nazionale respinga dimissioni Zingaretti”

Manfredonia, 05/03/2021 – “Il gesto delle dimissioni di Nicola Zingaretti, che in questi mesi ha sempre svolto il suo lavoro con grande generosità e il massimo coinvolgimento di tutti, è comprensibile.

Non è facile resistere di fronte a questo stillicidio di attacchi, molti dei quali strumentali, che dura ormai da settimane.

I nostri militanti non ne possono più di questa corsa al posizionamento interno. Il PD ha bisogno di parlare al Paese, di ridefinire la sua funzione nella società non di un’altra resa dei conti. Nicola Zingaretti ha il grande merito di aver risollevato il partito in questi due anni drammatici, dopo la peggiore sconfitta elettorale di sempre. L’assemblea nazionale del PD deve respingere le sue dimissioni e chiedergli di andare avanti”.

Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo.