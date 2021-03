Comunità per tossicodipendenti, Gatta: “Necessario aumentare tariffe, Regione intervenga”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“A rischio i servizi di cura e di assistenza ai tossicodipendenti. A maggio dello scorso anno, raccolsi già il grido d’allarme delle comunità che se ne occupano nella nostra Regione, presentando un’interrogazione diretta alla Giunta, ma senza riscontro. Eppure, parliamo di servizi essenziali per le persone precipitate nel burrone della tossicodipendenza, la cui chiusura farebbe esplodere un ulteriore, grave, disagio sociale per gli assistiti e per le loro famiglie”.

“Le strutture, a causa di tariffe bassissime rispetto alla media nazionale, rischiano il collasso e ciò significherebbe non solo l’interruzione dei percorsi terapeutici e assistenziali in corso, ma soprattutto la libera circolazione sul territorio di persone in condizioni di fragilità”.

“Sono costretto, quindi, a tornare sul tema, richiedendo ancora una volta al governo Emiliano di prevedere un contributo straordinario in favore delle comunità che hanno continuato ad operare anche in piena emergenza, sebbene abbiano subito un aumento dei costi di gestione a fronte della riduzione degli utenti in carico per il blocco dei nuovi ricoveri. Ma non solo: le tariffe applicate dalle altre regioni italiane sono notevolmente più alte e non si può non prendere atto dell’esigenza di aumentare quelle pro-capite. Ci sembrerebbe irragionevole se si continuasse ad ignorare le istanze di chi eroga –è bene ricordarlo- un servizio che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza. Senza contare i sicuri riverberi anche occupazionali che discenderebbero dalla chiusura dei centri e senza sottacere che gli interessati si rivolgerebbero a centri di altre regioni con notevole aggravio di spesa per la Puglia. Che si intervenga, pertanto!”.