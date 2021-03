Con Manfredonia “Su LSU errore clamoroso della Commissione”

Manfredonia, 05/03/2021 – “๐—œ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ถ ed aveva tempo per farlo fino al 31 dicembre 2020. Una questione che puรฒ apparire complicatissima รจ invece di una semplicitร disarmante e va affrontata con urgenza poichรฉ il treno ormai รจ passato, ma ci stiamo muovendo come ๐—–๐—ข๐—ก ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ per provare a salirci su in corsa prima che si allontani per sempre.

Per fare ciรฒ, perรฒ, ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ, perchรฉ tutti possono sbagliare e sullโ€™annosa vicenda che riguarda gli LSU ribadiamo che รจ stato commesso un ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ del Comune di Manfredonia, che ha precluso la possibilitร di vedere legittimamente riconosciuto il diritto al lavoro stabile a ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿต ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ (numero aggiornato ad oggi).

La motivazione tirata in ballo continua ad essere che non รจ stato possibile procedere alla stabilizzazione per le โ€œnote condizioni di dissesto dei contiโ€. In realtร a tal proposito รจ utile ricordare che ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ, come tanti altri comuni italiani (di cui molti hanno provveduto alla stabilizzazione), รจ un Ente in riequilibrio finanziario pluriennale, cosi come certificato dal Ministero degli interni, e che ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒฬ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ-๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ. E che i conti del Comune godano (tutto sommato) di buona salute viene fuori (guarda caso) solo quando ci sono straordinari da elargire o incentivi (le cosiddette performance) ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ (e in questโ€™ultimo caso ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ฎ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ – Determinazione del Dirigente n. 1485 del 02-12-2020), ma stranamente diventa un Ente con una situazione finanziaria disastrosa quando ci si vuole scusare per tante inefficienze e mancanze degli ultimi periodi.

Lo ribadiamo per lโ€™ennesima volta: il DPCM del 28 dicembre 2020 ha consentito in deroga ad ogni possibile limitazione di legge (cosa mai accaduta prima), la stabilizzazione dei socialmente utili in carico agli Enti utilizzatori, con spese sostanzialmente a carico dello Stato. Per farla breve, ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐—Ÿ๐—ฆ๐—จ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐Ÿฐ๐Ÿณ๐Ÿฎ,๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ. Dunque, per stabilizzare a 18 ore tutti gli LSU o comunque tutti gli aventi diritto (tenendo conto del requisito richiesto della licenza media) occorreva ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ผ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿฑ๐Ÿฌ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ฎ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—นโ€™๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ, ovvero meno della metร della somma che il Comune ha speso per integrare il monte ore di soli 25 LSU coordinati da ASE s.p.a., che รจ di 110.000,00 euro (Delibera n. 173 del 27/11/2020). Sรฌ, praticamente meno di un quarto preventivato come performance ai dirigenti comunali avrebbe potuto permettere la stabilizzazione di 119 lavoratori a part time, dando respiro e sicurezza ad altrettante famiglie.

I commissari in questa cittร amano dire di rappresentare la legalitร , ma a nostro avviso sono la prova di quanto lo Stato spesso dimostri di essere distante dai problemi reali della gente comune e si ponga al di sopra di tutto e di tutti, anche di norme chiarissime e trasparenti. E se ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐—ถฬ€ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฒฬ€ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€, non osiamo immaginare i pasticci e gli errori commessi in questi due anni nelle stanze dei bottoni. Per fortuna, tra meno di un anno a Manfredonia si potrร tornare ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti per avere nuovamente interlocutori con cui confrontarsi e che magari a volte (come puรฒ capitare a qualsiasi essere umano), ammetteranno anche di aver commesso degli errori”.

Maria Teresa Valente