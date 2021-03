Covid, indice Rt 0,93: la Puglia resta in zona gialla, la Campania rossa

Bari, 05/03/2021 – (ilquotidianoitaliano) La Puglia con il suo indice Rt a 0,93 resta gialla, la Lombardia rimane in fascia arancione scuro ed evita la zona rossa, il Piemonte passa in arancione, Liguria e Lazio sono gialle, la Campania entra in rosso come chiede da giorni De Luca. Dalla cabina di regia filtrano le decisioni sulle misure restrittive, a carattere territoriale, che saranno valide a partire da lunedì 8 marzo sulla base dell’ultimo monitoraggio settimanale, illustrato durante la diretta dal Ministero della Salute. La firma del ministro Roberto Speranza sulle relative ordinanze, al solito, dovrebbe arrivare in serata. (ilquotidianoitaliano)