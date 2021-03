COVID. Laleggepertutti: “Cosa si può fare a Pasqua 2021”

(laleggepertutti).- Dopo il Natale blindato, anche a Pasqua, per il secondo anno consecutivo, si dovrà rinunciare alle solite tradizioni. Non ci saranno ovunque le stesse restrizioni, com’era successo con il lockdown generale del 2020, ma in molte zone d’Italia toccherà festeggiare a casa, con pochi intimi: niente tavolate di famiglie numerose, niente grigliata con gli amici a Pasquetta.

Per sapere cosa si può fare a Pasqua 2021, bisognerà innanzitutto dare un’occhiata al colore della propria Regione, o addirittura della provincia o del Comune in cui si abita, visto che questa volta ai limiti nazionali si aggiungono quelli territoriali in base all’andamento della pandemia da Covid.

Se abiti in zona rossa, potrai uscire di casa solo per comprovate necessità, per motivi di lavoro (se, ad esempio, lavori in un supermercato o in una stazione di servizio dell’autostrada e sei di turno anche a Pasqua) o per motivi di salute. Puoi anche fare due passi, ma che siano solo due, senza allontanarti dalla tua abitazione, sempre con la mascherina indossata e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Non potrai uscire dal tuo Comune, anche se ha meno di 5.000 abitanti (come invece era previsto una volta): potrai andare in uno di quelli limitrofi solo per necessità, come ad esempio comprare un prodotto che da te è introvabile. Significa che dovrai rinunciare anche alla Pasqua nella seconda casa, anche se si trova all’interno della tua Regione.

Puoi andare a fare la spesa, a comprare il giornale la mattina, a prendere le medicine nella farmacia di turno.

Puoi ordinare il pranzo o la cena ad un ristorante che faccia servizio di asporto o di consegna a domicilio, ma non potrai invitare a casa parenti o amici non conviventi, anche se abitano all’interno del tuo stesso Comune. (FONTE: LALEGGEPERTUTTI)