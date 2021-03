Covid Puglia, Emiliano contro il governo “Pochi vaccini al Sud”

Bari, 05/03/2021 – (repubblica) Il governatore Michele Emiliano contro il governo. Da un lato perché è “timido con il fenomeno del contagio scolastico e il depotenziameto dei poteri delle Regioni potrebbe essere l’accelerazione della variante inglese e della terza ondata”. Dall’altro per i vaccini a rilento: “Intanto al Sud, Puglia e Campania su tutte, si mandano meno dosi che in altre regioni del Nord e del Centro che, avendo il doppio degli ospedali e degli addetti alla sanità, se ne prendono molte di più di noi. Cornuti e mazziati al Sud”. Il presidente della Regione si sfoga su Facebook rispondendo alle sollecitazioni di una cittadina che gli chiedeva di “chiudere tutto come a marzo”. Emiliano va giù duro. Prima speiga che “non possiamo fare altro che concentrarci sugli ospedali, perché la terza devastante ondata sta per cominciare”. Epoi attacca a testa bassa Palazzo Chigi: “Mentre a Roma sono impegnati solo a tenersi poltrone e a gestire i soldi del Recovery fund, la pandemia esiste e continua a uccidere centinaia di persone al giorno”.(repubblica)