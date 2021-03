Covid Puglia, malato di cancro si ammala in ospedale e muore

Lecce, 05/03/2021 – (repubblica) C’è la prima vittima tra i pazienti dell’Oncologico di Lecce risultati positivi al Covid nei giorni scorsi. La persona deceduta è un uomo, aveva 74 anni ed era originario di un comune della provincia. Dopo aver contratto il virus nella giornata di mercoledì 3 marzo il paziente era stato trasferito nel reparto di pneumologia del Dea dove l’anziano è morto nelle scorse ore.”Purtroppo – spiega il Direttore dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo – si tratta di pazienti in condizioni di salute estremamente gravi per le patologie pregresse. In questi mesi di pandemia abbiamo avuto tanti altri decessi di malati oncologici ricoverati e poi purtroppo deceduti e non è mai facile stabilire se la causa sia il virus o la malattia”. Il focolaio esploso nel reparto di Oncologia del Vito Fazzi si è rivelato un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato la stessa Direzione sanitaria. In queste ore sono stati avviati ulteriori approfondimenti per comprendere da dove sia partita la falla e come mai i quattro operatori sanitari infettati, già vaccinati con Pfizer, siano risultati positivi. (repubblica)