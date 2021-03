Due rapine in un’ora nel Foggiano: assaltate market e tabaccheria

Foggia, 05/03/2021 – (gazzattamezzogiorno) Ammonta a 500 euro il bottino di una rapina compiuta ieri sera ai danni del supermercato «Coop» in via Candelaro a Foggia. Ad agire due persone con il volto coperto di cui una armata di pistola.

I due verso le 20 hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e hanno portato via l’incasso della serata.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno verificato la presenza di telecamere di sicurezza per cercare di risalire agli autori. Questo è il terzo colpo in tre mesi che subisce il supermercato che si trova alla periferia della città.

Pochi minuti prima ad Orta Nova era stata compiuta un’altra rapina ai danni della tabaccheria in via Aldo Moro. Due malviventi a volto coperto, di cui uno armato di pistola, hanno portato via l’incasso ancora da quantificare. (gazzettamezzogiorno)