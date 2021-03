E’ un Sanremo foggiano: Gaudiano vince il festival tra le nuove proposte

Foggia – Vince Luca Gaudiano nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Vince Foggia con lui, vince la Foggia che vale. Non quella dei sondaggi che la dicono perdente, indietro.

A scegliere il vincitore nella categoria delle Nuove Proposte è stato il pubblico a casa attraverso il televoto combinato con quello della giuria demoscopica (33%) e quello della Sala Stampa (33%). Gaudiano ha avuto la meglio dunque sugli altri tre finalisti decretati nel corso delle prime due serate, Davide Shorty, Wrongonyou e Folcast.

“Polvere da sparo” il titolo del brano con cui il giovane cantante ha ottenuto il prestigioso risultato.

Un brano nel quale l’artista racconta l’elaborazione del lutto (Gaudiano ha perso il padre per un tumore al cervello) e l’ossessione che si prova quando ci si guarda allo specchio e si riscopre ogni volta la somiglianza con la persona che non c’è più e che ci ha dato la vita.

Uno dei tanti messaggi che hanno condiviso amici e conoscenti sulla pagina Facebook di Luca Gaudiano a testimonianza dell’entusiasmo che ha subito accompagnato il successo conseguito dal ragazzo di Foggia partito per andare a cercare la sua strada.

Nato a Foggia nel 1991, da padre ingegnere e madre insegnante con un fratello ed una sorella più grandi di lui, Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, ha 30 anni. Conseguita la maturità liceale al Lanza di Foggia, intraprende gli studi universitari iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza della sua città. “Ma”, come racconta a Statoquotidiano, poi si rende conto che “quel percorso non fa per lui”.

Comincia dunque il suo percorso artistico tra esperienze teatrali e studi di recitazione, canto e danza che segue presso la Darec Academy di Roma sotto la direzione artistica di Gino Landi.

Comincia così una serie di partecipazioni a musical dei quali il primo, ricorda Gaudiano, “Rent”, scritto da Jonathan Larson. Successivamente Gaudiano prende parte ad “American Idiot”, musical che viene dai Green Day, gruppo musicale che scrive quest’opera con un autore di Broadway. Prende parte quindi, a Roma, al musical “Nerone” con la regia di Gino Landi. Approda più tardi a “Men in Italy”, musical in cui recita con Iva Zanicchi.

Arriva quindi a Sanremo dopo aver vinto AmaSanremo.

IL POST SU FACEBOOK. “Era il 28 Marzo 2019. Passate le dieci di sera, un medico della rianimazione uscì dalla stanza di mio padre e scosse la testa come a dire “non ce l’ho fatta”.

Era dispiaciuto, voleva veramente tenerlo ancora un po’ con noi. Io mi sedetti su una piccola panca di legno di fronte l’infermeria, spalancai la bocca come a voler urlare tutto il mio dolore, con le mani fra i capelli, ma non riuscii ad emettere suono. Implosi in un pianto silenzioso. Le lacrime inondarono il mio viso. Inutile dire quanto mi manchi la sua guancia in ogni abbraccio, se poi dirlo non me lo riporta indietro. Quando mi dicono che sicuramente ora sarebbe felicissimo e orgoglioso di me, io rispondo che è lui a guidarmi verso la felicità. Questa sera voglio dar voce a quel grido, affinché la sua guerra non sia stata combattuta invano”. Photo by @claudia_pajewski