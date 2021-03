Foggia. La presidenza del Consiglio verso i ‘Popolari pugliesi’, si cerca l’accordo

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 05 marzo 2021. Maggioranza ai tavoli di confronto sul nome del prossimo presidente del consiglio. La sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso di Iaccarino- dandogli torto su tutti i fronti- ha determinato il ritorno alla elaborata ricerca del successore.

Non si può indugiare, bisogna decidere, fermo restando la possibilità di impugnare la sentenza. Il prossimo consiglio comunale è fissato (in presenza, si legge nel comunicato) gioved’ 11 marzo. All’ordine del giorno, al terzo punto su 18, è fissata l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Il rinvio dell’accapo nella seduta del 15 febbraio era stato motivato proprio dall’esito del Tar. Fervono gli incontri per cercare un nome condiviso nel generale auspicio di ottenere un “plebiscito”, che è un po’ quello di cui ha parlato il Tribunale barese nel sottolineare il numero dei consiglieri che hanno sottoscritto la proposta di revoca.

La composizione della giunta ha fatto registrare le dimissioni dell’assessora ai servizi sociali Raffaella Vacca, giunte tanto all’improvviso e all’insaputa di alcuni colleghi di maggioranza (nonché di minoranza) che qualcuno ha commentato: “L’abbiamo saputo dalla stampa”. Qualche giorno fa si è dimesso anche il presidente di Am Service Alfonso Buono, un incarico in quota al sindaco Franco Landella.

Il consigliere Rignanese, date le caselle vuote, ha commentato: “Anche alla luce di questo si può pensare, come abbiamo pensato, a un azzeramento delle cariche per riorganizzare deleghe e incarichi nelle partecipate e rilanciare l’azione dell’amministrazione”. Il portavoce dei ‘Popolari pugliesi’ esplicita anche i criteri proposti al tavolo della maggioranza per decidere chi occuperà lo scranno più alto del consiglio: “Il più suffragato della città, che è Massimiliano Di Fonso”.

La Lega, con il segretario cittadino Antonio Vigiano, ha fatto intendere che a breve procederà a individuare un nuovo assessore ai servizi sociali, da cui si desume che il partito del sindaco non sia interessato alla presidenza del consiglio. Per questo incarico, ragionano in maggioranza, dovrebbero rinunciare ad altri assessorati, o si potrebbe aprire un varco per i leghisti De Martino e Soragnese. Ma nessuno dei due, a quanto pare, avrebbe intenzione di lasciare il posto da consigliere, al massimo potrebbero indicare un esterno, passaggio a cui hanno già pensato, con molta probabilità, i dirigenti della Lega cittadina. Fratelli d’Italia, dal canto suo, non vede di buon occhio un eccessivo allargamento della Lega e parrebbe più disposta a optare per un esponente dei Popolari.

A parte le alchimie, si prosegue con varie affermazioni di principio in cui contano i voti ottenuti, l’esperienza, la sintonia con la minoranza. Dario Iacovangelo opta “per un presidente trasversale, che sia espressione di tutti i partiti, che ascolti i capigruppo, eletto con molti voti, dopo un gennaio scoppiettante è necessario essere fortemente intransigenti. Se la minoranza avesse un nome da proporre, perché no?”.

Finora, tuttavia, la minoranza non è stata convocata: “Nessun incontro, né richiesta di proporre un nome- commenta Giulio Scapato-. E’ la maggioranza che decide il presidente del consiglio perché ha i numeri”.

Paola Lucino, 5 marzo 2021