Il Festival rende omaggio a Lucio Dalla grazie ai Negramaro

Manfredonia, 05/03/2021 – (ansa) Il festival rende omaggio a Lucio Dalla, con 4 marzo 1943, il brano che presentò proprio a Sanremo 50 anni fa e giorno della sua nascita, nell’inedita versione dei Negramaro, riprendendo l’originale non censurato, con l’accompagnamento dell’orchestra. Giuliano Sangiorgi ha indossato anche gli iconici occhiali rotondi tanto amati dal cantautore bolognese e sul finale lo ha ricordato riproponendo la sua mimica inconfondibile. “Buon compleanno, Lucio”, ha poi aggiunto Amadeus. (ansa)

Da notare che, sulla copertina dell’omonimo album, venne raffigurato il porto di Manfredonia in bianco e nero, luogo dove Lucio Dalla aveva trascorso le vacanze estive durante la sua infanzia. Chissà se anche oggi sarebbe tornato in quel luogo per lasciarsi ispirare dal mare e dal sole, quel mare e quel sole che hanno partorito la celebre Caruso.