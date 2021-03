Manfredonia, convalidato arresto minore accusato di rapina. Legale: “Basta offese e violazione privacy”

(STATOQUOTIDIANO, ore 15). Manfredonia, 05 marzo 2021. Stamani, in collegamento telematico da remoto con il Tribunale dei Minori di Bari -GIP Riccardo Leonetti – si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del minore D.G.D.S. accusato della rapina a mano armata presso la rivendita di tabacchi di Via S. Francesco il 2 marzo 2021.

All’esito il Gip ha disposto l’applicazione delle misure Prescrittive della permanenza in casa dalle ore 19 alle ore 8.

Il minore, subito arrestato nella quasi flagranza del reato, ha confessato manifestando pentimento per quanto commesso, motivando il gesto dal bisogno di denaro per coprire debiti contratti per l’acquisto di droghe leggere contratti nei mesi precedenti.

“Contro il minore e i familiari si è scatenata la solita violenza verbale dei c.d. ‘leoni da tastiera”

“Senza voler apparire critico nei confronti della redazione di Stato, non posso esimermi dall’evidenziare che anche attraverso tale sito – e nonostante l’evidente moderazione operata dalla redazione – si è scatenata la solita violenza verbale dei c.d. ‘leoni da tastiera’, inqualificabili soggetti che senza minimamente porsi il problema delle ragioni del disagio minorile e della devianza criminale minorile, e del (sino ad ora) mancato intervento delle Istituzioni a ciò preposte, hanno pensato di incolpare i genitori facendoli apparire incapaci di educare, se non quasi complici, quantomeno istigatori”, dice a StatoQuotidiano l’avvocato Matteo Troiano del Foro di Foggia, legale dei familiari del minore in oggewtto coinvolto nella rapina.

“Addirittura, girano in maniera virale sul social whatsapp foto del minore ed il video della rapina, con commenti a dir poco offensivi, in palese spregio delle norme dell’ordinamento giuridico – che vietano la diffusione di immagini di minori – e del senso di comune moralità che dovrebbe pervadere la c.d. società civile”, spiega il legale.

“I familiari sono invece i primi ad essere moralmente distrutti, avviliti, ‘disonorati’ e sopraffatti dal senso di impotenza”

“I familiari sono invece i primi ad essere moralmente distrutti, avviliti, ‘disonorati’ e sopraffatti dal senso di impotenza, a cui si aggiunge, ingiustamente, il peso delle offese ricevute dalla denigrazione via social. Comprendo che per il cittadino comune, sia naturale aderire alla teoria Criminologica di ‘indirizzo individualistico’ che spiega la criminalità e la devianza in genere individuando le cause della criminalità nei fattori endogeni, ossia la predisposizione individuale alla delinquenza”.

“Personalmente, soprattutto nei casi di delinquenza minorile, aderisco all’indirizzo sociologico, che muove dal postulato che il reato non è un fatto individuale isolato ma un prodotto dell’ambiente, e che incentra lo studio della criminalità sulla realtà socio-ambientale e ricerca le cause della delinquenza in fattori esogeni: il delitto è un fenomeno sociale generale, non eliminabile, ma modificabile nella qualità e quantità col mutare del contesto sociale in cui si manifesta. E con “contesto sociale” non intendo la famiglia di origine. Non esiste una società perfetta, priva di “devianza e criminalità”, ma sarebbe il caso che almeno la c.d. società civile non si rendesse autrice di comportamenti costituenti reato o costituenti violazione delle più elementari regole di comune educazione. (E adesso prendetevela pure con me)”, conclude l’avvocato Matteo Troiano.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it