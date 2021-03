Manfredonia, pantera a San Salvatore “Un animale mai visto in zona”

Manfredonia, 05/03/2021 – Come riportato da StatoQuotidiano.it, segnalazioni di nuovi presunti avvistamenti della cosiddetta pantera di San Severo sono arrivati dal territorio della Frazione Montagna, nel comune di Manfredonia, dal quale dista 8,67 chilometri. Precisamente a San Salvatore. Segnalazioni che, al momento, non hanno ancora conferme ufficiali. Alcuni cittadini del posto giurano di aver visto la pantera intorno alle 10 di mattina dello scorso 2 marzo e hanno anche scattato alcune foto.

Da raccolta dati ad avere visto l’animale sarebbero state tre donne che vivono in località Frazione Montagna e che, al momento dell’incontro, si trovavano a piedi e quindi esposte ad un eventuale attacco del felino. Quest’ultimo si trovava a San Salvatore in prossimità di una stradina che conduce a San Giovanni Rotondo. “Sembrava inizialmente un cane, – spiegano- ma poi avvicinandosi abbiamo notato una coda troppo lunga e un animale mai visto in quella zona, ad una distanza di circa 300 metri”. Sembra che la pantera non si fosse accorta della loro presenza e che sia passata subito oltre. Sono state avvertite le forze dell’ordine ma sembra che la segnalazione non sia stata presa seriamente.

“Abbiamo chiamato subito i carabinieri e poi la forestale ma invano! Siamo del posto conosciamo tutti gli animali e non abbiamo mai visto quell’animale se non in televisione quindi nessuna bufala e aspettiamo che qualcuno ci contatti. Hanno i nostri nomi”.

Il felino è stato segnalato in zona per la prima volta. Da notare che, in diversi episodi su Gargano, siano stati osservati più che altro i segni del passaggio della pantera, come orme, feci o animali predati, mentre raramente è stato riscontrato un incontro diretto. A maggior ragione in quando si tratta di predatori schivi che prediligono l’oscurità.