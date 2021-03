Peschici piange Elia, altra vittima Covid. Addio all’anima del Trabucco di Zaiana

Peschici, 5 marzo 2021. Il Covid-19 ha stroncato un’altra vittima a Peschici, la quinta dall’inizio dell’anno. Addio a uno dei più rinomati pionieri della ristorazione garganica e in particolar modo della ristorazione fatta sui trabucchi. È morto Elia Ranieri, titolare del ristorante il Trabucco Zaiana situato sul litorale ovest di Peschici.

A darne la triste notizia è stato il sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione, durante una diretta su Facebook. “Voglio ricordare Elia in maniera molto semplice, così come semplice era la sua persona. Molto umile, per bene, una persona che si è sempre dedicata per tutta una vita alla propria azienda e alla propria famiglia”.

Nella diretta il primo cittadino ha riferito il numero dei casi Covid-19, salito a 37 positivi e 7 persone poste a quarantena in isolamento fiduciario.