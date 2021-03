Proiettili a Miglio, da Gatta a Cusmai: noi contro l’illegalità, totale vicinanza

Foggia, 05 marzo 2021. Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, esprime: “A nome mio personale e dell’Ente che rappresento, formulo la massima solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per il grave atto intimidatorio ricevuto”. “Le minacce delinquenziali, da denunciare e perseguire, non possono fermare la democrazia e l’impegno di chi opera per il bene comune. Mai come in questo momento, è necessario lavorare di concerto e far sentire la vicinanza a Francesco Miglio, cui va il pieno sostegno anche della Consulta provinciale per la legalità. Bisogna contrastare qualsiasi forma di illegalità che possa minare il tessuto sociale grazie anche all’ azione energica posta in essere dal Prefetto e dalla Squadra Stato”.

NOTA UDC SAN SEVERO

“L’UdC San Severo e la segreteria provinciale esprimono solidarietà e vicinanza al Sindaco

Miglio, destinatario di una lettera contenente proiettili. Abbiamo appreso con sgomento dai mezzi stampa che il sindaco Miglio, nella giornata di ieri, è stato oggetto di gravi minacce, a nome di tutta l’UdC esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che chi ha commesso il vile atto sia assicurato presto alla giustizia. La segreteria cittadina di UdC e segreteria provinciale”.

Il coordinamento regionale e provinciale di Italia in Comune esprime la propria solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, oggetto di una grave intimidazione nelle scorse ore. “Un gesto vile e infame atto ad intimidire, per l’ennesima volta, un amministratore della Capitanata – commenta il coordinatore regionale del partito, Rosario Cusmai – Miglio è da sempre in prima linea nella quotidiana lotta in favore della legalità e lo ha dimostrato non solo per la propria Comunità sanseverse, ma anche per quella della Capitanata tutta nel suo ruolo che ha rivestito negli anni passati di Presidente della Provincia”.

“A lui va la mia solidarietà e la mia più profonda vicinanza con l’auspicio che si faccia al più presto luce sul fatto di cronaca che lo ha coinvolto. Sono certo che Francesco Miglio proseguirà con ancor più determinazione la propria azione amministrativa, sempre improntata alla tutela dei valori della legalità, nella consapevolezza di non essere solo in un territorio dove la moltitudine di persone perbene non si lascerà mai intimorire da chi, vivendo nell’illegalità, crede di seminare terrore”, conclude Cusmai.