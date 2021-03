Sanremo: il tributo a Lucio, l’appello degli Stato Sociale

Ieri, giovedì 4 marzo, il Festival canoro più conosciuto al mondo e tutto made in Italy, è iniziato omaggiando il grandissimo Lucio Dalla. Sono stati i Negramaro ad emozionare i telespettatori con il brano “4 marzo 1943”, capolavoro di Lucio Dalla.

La canzone che era stata censurata per poter gareggiare al Festival di Sanremo fu una tra le più amate da Dalla. In origine essa avrebbe dovuto chiamarsi “Gesubambino“, ma per colpa della censura prese come titolo proprio la data di nascita del cantante.

La serata si è rivelata un crescendo di emozioni; accorato è stato l’appello degli Stato Sociale che hanno sollevato una delle problematiche più sentite in questi ultimi tempi segnati dalla carenza lavorativa. Tale questione è alquanto angosciosa e vede coinvolte moltissime categorie di professionisti, oltre quelli appartenenti al mondo dello spettacolo.

Uno show appassionante si è rivelato anche quello di Achille Lauro, aperto da un monologo di Monica Guerritore e con la presenza di Emma che ha cantato il brano “Penelope“.

Numerosi sono stati gli ospiti, tra cui la stella del cinema italiano, Valeria Fabrizi e l’attaccante di Powechair football, Donato Grande. Sinisa Mihajlovic ha emozionato la platea raccontando della sua malattia e poi è esibito con Zlatan Ibrahimović, Amadeus e Fiorello sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi.

Antonella Ferrari invece, ha portato sul palco un monologo per parlare della sclerosi multipla: “Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore“, ha dichiarato con commozione. Al fianco di Amadeus nella conduzione, la bellissima top model Vittoria Ceretti e l’immancabile presenza del bravissimo Fiorello che ha allietato i telespettatori con le sue ironiche gag.

In questa terza serata ventisei Big hanno proposto le cover di grandi classici della tradizione musicale italiana.

In testa Ermal Meta con “Caruso“, al secondo posto Orietta Berti con la canzone “Io che amo solo te” ed al terzo Extraliscio con Davide Toffolo nel Medley Rosamunda; Willie Peyote al quarto ed Arisa al quinto posto.

A cura di Michele Solatia, Foggia 05 marzo 2021.