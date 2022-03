Agguato a boss, il figlio forse seguito dai sicari da Foggia

FOGGIA, 05/03/2022 – (corrieremezzogiorno) Sono ancora gravi le condizioni di Antonello Francavilla, boss della mafia foggiana della Società, e del figlio di 15 anni ferito mercoledì da alcuni colpi di pistola mentre erano nella villetta di Nettuno, in provincia di Roma, dove l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari.

Sull’accaduto la direzione distrettuale antimafia ha aperto una inchiesta. Indagini che arrivano sino a Foggia dove potrebbero essere partiti i killer che due giorni fa, fingendosi agenti di polizia, sono riusciti a farsi aprire la porta della villetta sparando contro l’esponente di spicco della criminalità organizzta foggiana e il figlio.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella che i killer abbiano seguito il figlio di Francavilla che – stando ad indiscrezioni- domenica scorsa sarebbe arrivato a Nettuno a far visita al padre. Non è escluso, infatti, che i sicari si siano messi sulle tracce del ragazzo seguendolo nel suo viaggio da Foggia fino alla capitale scoprendo dove vive Francavilla. E a Roma sono giunti anche gli investigatori della squadra mobile di Foggia per collaborare con quelli romani in quello che appare l’ennesima guerra tra i clan della Società foggiana e che vede contrapposte le famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza, Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese e appunto Sinesi-Francavilla. (corrieremezzogiorno)