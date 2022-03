Bombardato e distrutto lo zoo di Kharkiv, ospitava duemila animali

“Lo zoo di Kharkiv in Ucraina è stato bombardato e distrutto”. Lo scrive l’AGi riportando le parole di Vitaly Ilchenko, il direttore del parco zoologico, alla BBC. Lo zoo, esteso su 355 acri, ospitava oltre 2mila animali. A colpirlo sarebbero stati cinque missili russi.

“Purtroppo, dopo il bombardamento, alcune delle barriere di vetro dei recinti di primati e di piccoli predatori sono state danneggiate e gli animali spaventati sono scappati” – fa sapere Ilchenko su Facebook e riportate dall’AGI – “Scimmie, porcospini e procioni sono stati restituiti, ma un paio di lupi rossi hanno lasciato il Feldman Ecopark. Abbiamo provato ad attirarli in un’esca, ma gli animali non ci hanno permesso di avvicinarci abbastanza. Non abbiate paura di loro: sono animali della taglia di una volpe e non rappresentano un pericolo per l’uomo. Gli animali sono spaventati e hanno una grande mobilità. Molto probabilmente, staranno vicino ai bidoni della spazzatura. Difficile prenderli perché sono spaventati e, come detto, molto mobili. Per favore se vedete questi animali simili a volpi segnalateceli su Facebook o Instagram. Con tempo e indirizzo. Per quanto possibile, cercheremo di mandare persone a salvare gli animali. Nel caso, non avvicinatevi e non cercate di prenderli da soli, sono piccoli, ma predatori, hanno paura”.