Covid Puglia, 3.811 casi, 31 persone in terapia intensiva e 12 morti

FOGGIA, 05/03/2022 – (ansa) Sono 3.811 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia, si tratta del 15% dei 25.375 test giornalieri registrati.

Le vittime sono 12. Sono 74.265 le persone attualmente positive e di queste 557 (ieri erano 572) sono ricoverate in area non critica e 31 (ieri erano 29) in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Lecce 1.201; Bari 1.023; Foggia 546; Taranto 424; Bat 293; Brindisi 287. I residenti fuori regione sono 29 e otto di provincia in definizione.(ansa)