Foggia. Roberto e le disinvolte conversazioni nel bel mezzo di Palazzo di Città

Statoquotidiano.it, 4 marzo 2022. Alla ex consigliere comunale Erminia Roberto – è stata vicesindaco e assessore di centrodestra alle Politiche Sociali del Comune di Foggia- il collegio dei tre giudici Antonio Bucaro, Mariangela Carbonelli e Luca Stanziola che ne ha decretato l’incandidabilità- imputa “una sistematica prossimità a soggetti contigui ad una delle batterie di cui si compone l’associazione mafiosa denominata “Società Foggiana”, in occasione dell’esercizio di funzioni istituzionali”.

In un esposto anonimo- anche accompagnato da una foto- si rappresenta che l’assessorato da lei ricoperto “avrebbe provveduto alla liquidazione di contributi sociali in favore di un sorvegliato speciale di P.S., pregiudicato per vari reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione ed appartenente all’omonima famiglia”. Il contributo – pari a 250,00 euro- è stato concesso con un provvedimento dirigenziale, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Foggia e archiviato.

“Ad ogni modo, dalla lettura degli atti di indagine, confluiti nel procedimento penale suddetto, emerge che l’assessore avrebbe consegnato “pro manibus” il denaro contante a tutti i beneficiari estraendoli dal cassetto della propria scrivania e che si era, successivamente, premurata di contattare tutti i beneficiari del sussidio economico perché riferissero fatti e circostanze in suo favore, accompagnando la consegna del danaro con la contestuale consegna di materiale elettorale”.

La circostanza del “cassetto della propria scrivania”, è stata contestata dalla difesa della Roberto, “tuttavia- replicano i giudici nel provvedimento- non è stata fornita alcuna prova contraria al riguardo, non avendo la Roberto prodotto la necessaria documentazione

contabile bancaria attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo in favore di Leonardo Francavilla”. E aggiungono, fra l’altro “che non spetta all’assessore il compito di elargire, in prima persona, il contribuito, quale atto di natura gestionale riservato all’esclusiva competenza del dirigente” in base al Tuel.

In un ulteriore esposto anonimo – al quale risultava allegata una registrazione audio, riportata su Cd-Rom – veniva segnalato che nel 2019, prima di dare inizio a una commissione consiliare, lo stesso Francavilla “chiedeva insistentemente di parlare con Roberto Erminia, componente della sopracitata Commissione”.

“La registrazione ha permesso di evidenziare un rapporto di pregressa conoscenza, avvalorata dai toni confidenziali, e, soprattutto, dalla consapevolezza del consigliere di interloquire con un soggetto legato agli ambienti della criminalità mafiosa. Quest’ultimo minacciava apertamente la Roberto di rivelare l’attività svolta, su impulso di quest’ultima, per procacciare voti all’attuale amministrazione, facendo riferimento alla concessione di benefici economici di competenza dell’assessorato retto dalla Roberto o alla “sistemazione” della consorte in un supermercato”. Inoltre, si era adoperato per sostenere Landella in occasione dell’ultima campagna elettorale: “Votiamo Landella”; “se noi siamo mafiosi, senza offesa, la mafia è politica, poi veniamo noi”.

Nel tenore di questa conversazione il collegio evidenzia “un accordo politico in virtù del quale il Francavilla si sarebbe reso disponibile a procacciare voti in favore dell’ex sindaco in cambio di favori economici, per sé e per la propria famiglia, favori che evidentemente dovevano essere somministrati proprio dalla Roberto, nella propria veste istituzionale di assessore alle politiche sociali”.

Circa le reazioni alle minacce subite, “non risulta che la consigliera abbia reagito allontanandolo o allertando le forze dell’ordine, né tantomeno che il sindaco sia intervenuto per allontanare il soggetto in questione”.

“L’atteggiamento pervicace ed aggressivo del Francavilla è stato di una gravità tale che qualunque uomo delle Istituzioni non avrebbe potuto e dovuto consentire allo stesso ed ai suoi sodali di andare oltre, denunciando immediatamente quanto accaduto al Sindaco in primis ed all’A.G. immediatamente dopo, previa adozione di tutte quelle misure atte ad impedire a soggetti di tale spessore criminale di avere qualunque forma di accesso al Palazzo di Città ed alle politiche cittadine. Nulla di tutto ciò è, tuttavia, mai accaduto”.

A sua difesa la Roberto ha affermato che la conoscenza con Leonardo Francavilla era legata al suo ruolo istituzionale, essendo questi, peraltro, “un frequentatore abituale degli uffici comunali con la speranza di essere ascoltato e ricevuto”. In questo modo ha spiegato la fotografia nella quale risulta ritratta e l’“animata conversazione” avuta con il Francavilla poco prima dell’inizio la riunione della IV Commissione Consiliare del Comune di Foggia.

“Non colgono nel segno le difese svolte dalla Roberto- annota il collegio- poiché, prescindendo dalle questioni relative alla legittimità dell’erogazione del contributo in favore del Francavilla, non oggetto di esame in questa sede, deve essere negativamente censurata la prossimità tra la consigliere e tale soggetto, che ella sa essere vicino ad una importante cosca mafiosa, vicinanza peraltro mai contestata dalla Roberto”. Il tutto, “in prossimità dell’inizio di una Commissione Consiliare, lasciando trasparire una pericolosa permeabilità dell’amministrazione alle pretese di noti soggetti pregiudicati”.